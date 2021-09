Il sogno della Juventus resterà tale: “Qui può vincere la Champions”

Uno dei grandi sogni di calciomercato della Juventus resterà tale: Rummenigge ha parlato del futuro di Lewandowski

Il calciomercato del prossimo anno sarà molto movimentato, anche per le spese che dovrà affrontare il Real Madrid per rinforzare la squadra. Florentino Perez non è riuscito ad acquistare Kylian Mbappe dal PSG, e probabilmente riuscirà a ingaggiarlo il prossimo anno. La Juventus dopo aver detto addio a Cristiano Ronaldo, non ha acquistato alcun top player, ma ha puntato su un giovane di belle speranze come Moise Kean. Si è parlato anche dell’arrivo di Robert Lewandowski. Ed è arrivata la definitiva fumata nera sulla possibile partenza del centravanti polacco dal Bayern.

Juventus, Rummenigge chiude le porte a Lewandowski

Della situazione di Robert Lewandowski, ha parlato Rummenigge ai microfoni della ‘BILD’: “Probabilmente, il Real Madrid prenderà Haaland e Mbappe. Lewandowski è stato in contatto coi Blancos all’inizio, ma gli dicemmo che anche qui può vincere la Champions League“. Il centravanti polacco, dunque, è stato blindato dal Bayern Monaco. Non andrà a Madrid, anche per una questione di età, e sfuma il sogno della Juventus, che post Ronaldo avrebbe voluto puntare su un top player. Tuttavia, la crisi economica ha indotto la dirigenza a ridimensionare i propri obiettivi per il futuro.