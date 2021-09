L’ombra del PSG sul gioiello rossonero: Leonardo torna all’assalto!

Il Paris Saint-Germain continua a guardare in casa rossonera per rinforzare il centrocampo. Oltre Kessie, un altro gioiello nel mirino

C'è senza dubbio Sandro Tonali tra i principali protagonisti dell'ottimo inizio di stagione del Milan di Stefano Pioli. Il centrocampista rossonero, riscattato in estate, sembra già un altro giocatore rispetto a quello quasi impaurito e spesso in difficoltà della passata stagione. L'ex Brescia si è subito preso il centrocampo realizzando anche il primo gol stagionale su punizione. Una netta crescita, soprattutto di convinzione e personalità, che candida il classe 2000 ad un ruolo da titolare, o comunque protagonista, nel nuovo Milan che questa sera torna a giocare la Champions League. Tonali sta convincendo tutti in questo avvio di stagione e se dovesse confermarsi ad alti livelli trovando continuità, non è escluso che possa tornare a far gola al top club europeo che lo ha già cercato ai tempi del Brescia. Ecco le cifre e i dettagli.

Tonali conquista il Milan: PSG alla finestra! Cifre e dettagli

Per portare Tonali a Milano dal Brescia di Cellino la società rossonera è riuscita a battere la concorrenza del PSG. Anche il club parigino, infatti, era sulle sue tracce e ci ha provato per 21enne. Al contrario di Verratti (passato direttamente a Parigi dalla Serie B), però, il talento ha scelto il Milan, la sua squadra del cuore. Tuttavia, se Tonali dovesse affermarsi ed esplodere definitivamente in questa stagione, non è escluso che Leonardo possa tornare alla carica. Il centrocampista ha un lungo contratto fino al 2026 ed è ovviamente ritenuto incedibile da Maldini e Massara.

Tuttavia, la dirigenza potrebbe vacillare di fronte ad un’offerta irrinunciabile e alla sirene del PSG. La valutazione del giocatore è già oltre i 30 milioni di euro, e forse destinata a salire ulteriormente nei prossimi mesi. Il Milan è comunque avvisato.