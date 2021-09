La Juventus punta il brasiliano: scambio e operazione da 50 milioni

La Juventus punta profili giovani e monitora il brasiliano del Real Madrid: operazione da 50 milioni di euro

In casa Juventus continuano i sondaggi per nuovi profili per cercare di rendere la rosa più competitiva. Sono diversi i giovani nel taccuino dei dirigenti bianconeri ma sono anche tante le squadre più attrezzate dal punto di vista economico. La ‘Vecchia Signora’ non ha un budget alto da spendere sul mercato ma certamente vorrà fare il possibile per intervenire, magari già nella finestra di gennaio. Tra i giocatori che piacciono alla Juventus, uno dei primi è Vinicius Junior. Il brasiliano classe 2000 è cresciuto molto nei suoi ultimi anni al Real Madrid e adesso è un giocatore già formato ma con tanti margini di miglioramento. I blancos, però, vogliono fare di tutto per portare al Bernabeu Kylian Mbappé che sembra ormai promesso agli spagnoli. In caso di clamorose sorprese il sostituto numero uno sarebbe Erling Haaland.

La Juventus punta su Vinicius Jr: Bentancur e cash sul piatto

L’arrivo del campione del Mondo francese potrebbe chiudere lo spazio a Vinicius Jr che diventerebbe un papabile candidato a vestire la maglia della Juventus. I bianconeri sarebbero disposti a mettere sul piatto il cartellino di Rodrigo Bentancur, valutato circa 35 milioni di euro, più una parte cash di circa 15 milioni, per un’operazione complessiva da 50 milioni di euro.

Vinicius si appresta a scendere in campo domani sera in Champions League a San Siro contro l’Inter e proprio i nerazzurri avevano già messo gli occhi sul brasiliano ma la Juventus vuole bruciare la concorrenza.