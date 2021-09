L’Inter perde tre big a due condizioni: destino sulle orme di Lukaku

L’Inter ragiona sul calciomercato, tentando di trattenere i migliori big in rosa, dopo l’addio di Lukaku. Il futuro di Barella e altri due top resta in via di valutazione

L’Inter studia le possibili mosse sul calciomercato, in entrata e soprattutto in uscita. I nerazzurri in estate sono stati costretti a far quadrare i conti, cedendo alcuni dei migliori interpreti della rosa. Ci riferiamo in particolare a Romelu Lukaku e Achraf Hakimi. Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno operato una sessione oculata di acquisti, completando la squadra con Edin Dzeko, Denzel Dumfries e Joaquin Correa.

Nel prossimo futuro, l’Inter non ha intenzione di privarsi di altri gioielli, anzi. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, infatti, i nerazzurri vogliono fare di Nicolò Barella un cardine assoluto della squadra. Insieme a lui, Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni. I tre rappresentano presente e futuro dell’Inter, con i nerazzurri pronti a blindare. Uno scenario che potrebbe cambiare solo se le necessità economiche dovessero richiederlo e di fronte a offerte più che allettanti.

L’Inter e il futuro di Barella sul calciomercato dopo l’addio di Lukaku

Come in estate l’Inter è stata costretta a cedere Lukaku per una cifra oltre i 100 milioni di euro, anche per i tre big attualmente in rosa la cessione potrebbe avvenire solo per cifre monstre. Per Barella, ad esempio, dopo un paio di stagioni meravigliose in nerazzurro, servirebbero almeno 80 milioni di euro. Occhi in difesa, dove Bastoni partirebbe solo a fronte di una proposta sui 60-65 milioni di euro. E se per Lautaro Martinez il Tottenham in estate si è spinto oltre gli 80 milioni, probabilmente nei prossimi mesi si toccherà quota 100 milioni di valutazione. Un destino insomma che l’Inter programma a tinte nerazzurre per i big, a meno che le offerte e la situazione economica non obblighino nuovi addii pesanti.