Inter-Real Madrid, Inzaghi: “Possiamo scrivere una pagina bellissima”

Tutto pronto per la sfida tra Inter e Real Madrid. Arrivano le parole in conferenza stampa del tecnico Simone Inzaghi

È tutto pronto per l’esordio in Champions League da parte dell’Inter, che scenderà in campo domani sera contro il Real Madrid allo Stadio ‘San Siro’. Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ha parlato alla vigilia della gara in conferenza stampa, ecco le sue parole: “Abbiamo l’opportunità di scrivere una bellissima pagina per il nostro presente. Non sarà un girone semplice, il nostro augurio e l’obiettivo sono quelli di passare il turno“.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus lo scarica: scambio col Milan!

“Da allenatore tra Europa League e Champions League credo di essere vicino a 50 partite nelle coppe. È ovvio che Ancelotti abbia più esperienza di me. Giocheremo la partita con il coltello tra i denti sperando di essere nella nostra giornata migliore. Sarà bellissimo esordire davanti ai nostri tifosi, in questo palcoscenico“.

LEGGI ANCHE >>> Il big scaricato dalla Juventus: addio per finanziare il bomber

Su Bastoni: “Il ragazzo vuole esserci, lo valuterò nell’allenamento di oggi e nella rifinitura di domani. Bisognerà vedere le risposte sul campo“.