La Juventus regola per 3-0 il Malmo, pareggio pirotecnico per l’Atalanta in casa del Villarreal: tutti i risultati in Champions League

La prima giornata di Champions League regala gol e spettacolo in tutte le partite. Il martedì di coppa vede protagoniste anche due squadre italiane: la Juventus ha battuto per 3-0 il Malmo, in Svezia, mentre l’Atalanta ha pareggiato in casa del Villarreal per 2-2. Match già indirizzato nel primo tempo dai bianconeri, in vantaggio grazie al primo gol in Europa di Alex Sandro su assist di Bentancur. Prima del duplice fischio, Dybala (su calcio di rigore) e Morata fissano il punteggio sul definitivo 3-0.

Emozioni forti tra Villarreal e Atalanta, con i bergamaschi che partono forte e passano subito in vantaggio con Freuler. La squadra di Gasperini si distrae nel finale di tempo e subisce il pareggio di Trigueros. Nella ripresa la Dea ha due occasioni nitide per andare nuovamente avanti, ma i gialli di Spagna sono più cinici e ribaltano il match al 73′ con Groeneveld. Nel finale pareggio di Gosens che fissa il punteggio sul definitivo 2-2.

Champions League, tutti i risultati: Juventus e Atalanta partono bene

Girone E

Barcellona-Bayern Monaco 0-3 (34′ Muller, 56′, 85′ Lewandowski)

Dinamo Kiev-Benfica 0-0

Girone F

Young Boys-Manchester United 2-1 (13′ Cristiano Ronaldo (M), 66′ Ngamaleu (Y), 95′ Siebatcheu (Y)

Villarreal-Atalanta 2-2 (6′ Freuler, 39′ Trigueros, 73′ Groeneveld, 83′ Gosens)

Girone G

Salisburgo-Siviglia 1-1 (21′ Sucic, 42′ Rakitic)

Lilla-Wolfsburg 0-0

Girone H

Malmo-Juventus 0-3 (23′ Alex Sandro, 45′ Dybala (rig.), 45’+1 Morata

Chelsea-Zenit 1-0 (69′ Lukaku)