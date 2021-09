Malmo-Juventus, debutto in Champions con un obiettivo | Parla Nedved

Inizia in casa del Malmo il percorso della Juventus in Champions League: Pavel Nedved rilancia gli obiettivi dei bianconeri

La stagione della Juventus non è iniziata nel migliore dei modi. La squadra bianconera, dopo tre partite di campionato, è ancora a secco di vittorie. Il tempo per recuperare c’è e una prima svolta può arrivare in Champions League. L’undici di Allegri debutta in terra svedese contro il Malmo per ritrovare morale e iniziare al meglio un girone che vede protagoniste anche Chelsea e Zenit.

Obiettivi chiari, come dichiarato nel pre-partita da Pavel Nedved a ‘Sky Sport’: “Vincere serve per noi e per la nostra autostima. In Champions League giochi sempre con stimoli particolari e motivazioni diverse. I nostri giocatori di alto livello faranno una grande prestazione”. Il vicepresidente si sofferma sul bilancio di questo inizio complicato: “La squadra non mi è dispiaciuta in due su tre partite dove abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo. Abbiamo pagato a caro prezzo errori che non devono capitare”.

Malmo-Juventus, Nedved su Dybala

Grandi aspettative per Paulo Dybala, assente contro il Napoli, ma pronto a riprendersi il suo posto da titolare in attacco in Champions League: “Questa deve essere la Juventus di Dybala, lo abbiamo messo al centro del nostro progetto. Cercheremo di chiudere il rinnovo, Paulo è troppo importante per questa squadra”, ha detto Nedved.

L’ultima battuta sul percorso in Champions della Juventus: “Proveremo a vincerla. La nostra squadra è giovane, nuova, ma ha tutto in regola per alzare la coppa”.