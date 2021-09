Super occasione in casa Lazio: il Milan è alla finestra

La Lazio potrebbe effettuare un cambio di formazione clamorosa e il Milan ne vuole approfittare: occasione a gennaio

È stato un avvio particolare per la Lazio, che aveva iniziato bene con due vittorie su due e poi ha rimediato una sconfitta allo Stadio ‘San Siro’ contro il Milan dove non ha brillato. I biancocelesti però hanno iniziato da poco tempo il lavoro con Maurizio Sarri e ci sono ancora diversi schemi da assimilare.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus lo scarica: scambio col Milan!

Tra i calciatori che hanno deluso nell’ultima gara c’è anche Luis Alberto, che a questo punto potrebbe rischiare anche il posto da titolare. Lo spagnolo infatti potrebbe essere preferito in alcune gare a Basic, che è un centrocampista più solido e potrebbe garantire maggiore copertura.

LEGGI ANCHE >>> L’Inter pesca dal Real Madrid: sorpasso su Juventus e Milan

Calciomercato, Basic potrebbe giocare al posto di Luis Alberto: il Milan si fa avanti

Qualora Luis Alberto dovesse essere messo in discussione, potrebbe farsi avanti proprio il Milan che cerca un nuovo elemento di qualità in mezzo al campo. I rossoneri lo hanno già cercato in passato e potrebbe esserci un ritorno di fiamma per gennaio. In caso di nuovo tentativo, il calciatore vale all’incirca 40 milioni di euro ma Lotito potrebbe chiederne anche 50.

LEGGI ANCHE >>> Il big scaricato dalla Juventus: addio per finanziare il bomber

Luis Alberto ha realizzato un gol e tre assist in queste prime tre giornate di campionato ma per le caratteristiche che ha non sono da escludere novità di formazione.