Super colpo della Juventus: il compagno di Ronaldo con l’addio di de Ligt

La Juventus potrebbe a breve puntare su un compagno di squadra di Cristiano Ronaldo con l’addio di de Ligt

La Juventus ha bisogno di colpi top per rilanciarsi dopo aver perso Cristiano Ronaldo. La dirigenza dei bianconeri è al lavoro per sfruttare le occasioni che presenterà il mercato nelle prossime sessioni. E una di queste potrebbe arrivare proprio dal Manchester United con Bruno Fernandes. Il portoghese sta formando una coppia da paura con CR7 e lo si è visto nella scorsa partita con il Newcastle. Tuttavia, starebbero sorgendo alcuni problemi per il rinnovo del contratto del giocatore. Ecco perché la Juve potrebbe piazzare l’offensiva e provare ad acquistare l’ex Udinese e Sampdoria.

Juventus, occhi su Bruno Fernandes

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, il problema della trattativa per il rinnovo di Bruno Fernandes, sarebbe l’inserimento della clausola rescissoria. Cosa che il Manchester United vuole evitare, per non permettere agli altri top club di acquistare il giocatore. Intanto, la Juventus ci pensa sognando il super colpo, anche se le cifre sono proibitive. Serve dunque cedere per garantire un tesoretto, soprattutto con l’addio di alcuni centrocampisti. E non è da escludere la cessione di de Ligt per finanziare l’arrivo di un portoghese tra l’altro molto amico di Ronaldo.