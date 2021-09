Mercoledì sera inizia l’avventura in Champions League per Inter e Real Madrid, ma entrambe le due squadre hanno ricevuto una tegola dall’infermeria

Dopo lo stop a Marassi per l’Inter arriva la Champions League. I nerazzurri mercoledì sera inizieranno il proprio cammino nella massima competizione europea, dopo che i sorteggi hanno collocato la squadra di Inzaghi in un girone per tre quarti simile a quello dello scorso anno. Infatti l’Inter affronterà nuovamente Real Madrid e Shaktar Donetsk, ma al posto del Borussia Moenchengladbach ci sarà lo Sheriff Tiraspol.

La prima partita sarà proprio Inter-Real Madrid, ma entrambi i club dovranno fare a meno di alcuni giocatori. Infatti arrivano brutte notizie dall’infermeria sia per Inzaghi che per Ancelotti.

Inter-Real Madrid, tre infortuni: fuori Sensi, Bale e Marcelo

Sfida stellare a San Siro mercoledì sera, dove andrà in scena Inter-Real Madrid, prima giornata del girone D di Champions League. Se i nerazzurri domenica i sono fermati sul 2-2 in casa della Sampdoria, i ‘Blancos’ hanno rimontato e stravinto per 5-2 contro il Celta Vigo.

Entrambi i club però ricevono brutte notizie dall’infermeria. Per Simone Inzaghi infatti arriva l‘infortunio di Stefano Sensi, che ha riportato una distrazione al legamento collaterale mediale e ne avrà almeno per un mese. Secondo quanto riportato da ‘Marca’ invece, nel Real Madrid si ferma Gareth Bale, infortunatosi al tendine del ginocchio destro. Infine anche Marcelo non ha accusato un fastidio muscolare alla gamba destra e sarà out. Tre infortuni importanti che vedranno i tre calciatori saltare il big match di Champions League.