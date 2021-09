Derby sul mercato tra Inter e Milan | Sfida per il colpo a zero

Inter e Milan a breve potrebbero sfidarsi per il colpo gratis sul calciomercato: occasione in scadenza di contratto

L’Inter e il Milan sono alla ricerca di nuovi profili per il centrocampo. Occasioni sul calciomercato da cogliere a gennaio o nel 2022 in scadenza di contratto. Alcuni giocatori chiave delle squadre hanno tra l’altro il contratto in scadenza proprio l’anno prossimo: è il caso di Marcelo Brozovic per i nerazzurri e Franck Kessie per i rossoneri. Insomma, le cose vanno definite prima della fine del campionato per ripartire al meglio e non creare ulteriori casi come per Donnarumma e Calhanoglu. E c’è un giocatore che potrebbe far comodo sia all’Inter, sia al Milan.

Sfida tra Inter e Milan per Grillitsch

Il giocatore che farebbe comodo ai due club è Florian Grillitsch, in scadenza di contratto nel 2022 e attualmente all’Hoffenheim. I tifosi dell’Italia se lo ricordano per la grande prestazione a Euro 2020 con la maglia dell’Austria. Grillitsch era tra gli obiettivi del Milan, ma è stata rifiutata un’offerta da 8 milioni più 2 di bonus. A questo punto potrebbe inserirsi l’Inter, ingolosita dal colpo gratis per un vero e proprio jolly per il centrocampo. Insomma, a breve potrebbe accendersi il derby anche sul mercato.