Kessie in bilico: il Barcellona ci prova con le contropartite!

Franck Kessié non ha ancora rinnovato col Milan e a gennaio potrebbe farsi avanti il Barcellona offrendo due giocatori

Il Milan vola al primo posto a punteggio pieno, ancora una volta nel segno di Zlatan Ibrahimovic che entra e lascia il suo marchio sulla partita. Il segno in negativo lo aveva lasciato, invece, nel primo tempo Franck Kessié che ha fallito il rigore del possibile 2-0 colpendo la traversa. Anche le vicende extra-campo ruotano attorno al centrocampista ivoriano che non ha ancora trovato l’accordo con i rossoneri per il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2022. La situazione sta assumendo sempre più le sembianze delle vicende Donnarumma e Calhanoglu: braccio di ferro tra le parti e situazione ancora lontana dall’essere risolta. Il Milan, qualora non dovesse trovare l’accordo entro breve tempo, sarà costretto a venderlo prima della scadenza del contratto, per evitare di perderlo a parametro zero e a gennaio potrebbe arrivare la proposta giusta.

LEGG ANCHE>>>Milan-Lazio, Sarri perde la calma nel finale e viene espulso

LEGGI ANCHE>>>Le frecciate a Sarri dopo il ko col Milan | Non sa leggere le partite

Il Barcellona propone due giocatori al Milan per Kessié

Il Milan dovrebbe vendere Kessié a gennaio, ad un prezzo inferiore a quello reale, visto il contratto in scadenza a giugno 2022. A sfruttare l’occasione potrebbe essere il Barcellona che vive un momento economico e societario disastroso e che proprio per questa ragione, non potendo spendere, sarebbe disposto ad offrire delle contropartite tecniche per riuscire a portare in Catalogna il centrocampista ex Atalanta.

LEGGI ANCHE>>>La Juventus scarica Szczesny: possibile scambio in Serie A

L’ipotesi potrebbe essere quella dello scambio: i blaugrana offrirebbero al Milan il difensore francese Clement Lenglet e il centrocampista spagnolo Riqui Puig per convincere i rossoneri a lasciare andare Kessié. Si tratta rispettivamente di un classe ’95 e un classe ’99 che andrebbero a ringiovanire ulteriormente la rosa a disposizione di Stefano Pioli e che potrebbero rinforzare notevolmente il club.