Il rinforzo a centrocampo per la Juventus può arrivare dal Milan!

La Juventus di Max Allegri ha iniziato la stagione con un pessimo score ed è pronta subito a correre ai ripari in vista della prossima estate: attenzione al nome di Sandro Tonali

Se il buongiorno si vede dal mattino, l’inizio della stagione della Juventus non promette nulla di buono per i tifosi bianconeri. La Vecchia Signora infatti, al rientro dalla sosta per le nazionali, è caduta, di nuovo dopo la sconfitta interna contro l’Empoli, per mano del Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri in rimonta hanno beffato la Juventus che non ha ancora vinto in gare ufficiali quest’anno e si prepara ad affrontare la prima giornata della fase a gironi di Champions League dove cercherà riscatto dopo un inizio decisamente complicato.

Nonostante un aggiustamento della fase offensiva, il nervo scoperto della Juventus resta sempre lo stesso: il centrocampo. Anche al Maradona contro il Napoli di Spalletti infatti, i bianconeri hanno avuto molte difficoltà nella gestione del pallone, in particolare sul finale di gara dove sono stati completamente schiacciati dal punto di vista del ritmo e della qualità dalla compagine azzurra.

Calciomercato Juventus, guai a centrocampo | Spunta un nome a sorpresa

Per cercare di risolvere il problema in sede di calciomercato, la Juventus di Federico Cherubini, in virtù anche della linea verde varata in questa stagione, potrebbe affacciarsi in casa Milan la prossima estate per fare un tentativo per Sandro Tonali. L’ex centrocampista del Brescia, in grande spolvero in questo inizio rossonero, sarebbe il collante perfetto in mediana per la Vecchia Signora.

Il super inizio del giovane classe 2000 dell’Italia Under 21 ha fatto però schizzare la sua valutazione che ora è tornata ad aggirarsi sui 25-30 milioni di euro. Inoltre, Tonali ha sempre espresso la sua volontà di continuare a vestire i colori rossoneri del Milan, squadra per la quale tifa.