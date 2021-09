Juventus, rimpianto Donnarumma | Il commento del giornalista

Dopo le tante critiche rivolte a Szczesny e il rimpianto Donnarumma, è intervenuto il giornalista: ecco le sue parole

Dopo la seconda sconfitta in campionato contro il Napoli, le critiche e le perplessità intorno alla Juventus continuano ad aumentare. Allegri non cerca alibi o colpevoli ma è evidente che uno dei calciatori meno positivi di queste prime partite è stato senza dubbio Szczesny che ha commesso diversi errori, prima a Udine, e poi a Napoli che sono costati caro ai bianconeri. Certamente non si può trovare un solo colpevole ma viene spontaneo pensare a cosa sarebbe potuto accadere con l’arrivo di Donnarumma a Torino. In merito al mancato approdo del portiere ex Milan in bianconero è intervenuto il giornalista Antonio Barillà a ‘La Stampa’.

Juventus, il commento sul mancato approdo di Donnarumma: “Insensato pentirsene”

“Unica cosa insensata, alla Continassa, sarebbe pentirsi per Donnarumma: un ingaggio da 12 milioni- questa era la richiesta- sarebbe stato poco virtuoso in un momento di crisi, sproporzionato nonostante la bravura di Gigio e minaccioso per gli equilibri di spogliatoio, dovendosi calcolare ovvie richieste di aumento. La Juventus avrebbe fatto un altro passo lungo e senza nemmeno certezze a lungo termine”.