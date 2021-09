Clamoroso ritorno alla Juventus: si abbassano le quote dei bookmakers

Si abbassano le quote dei bookmakers sul possibile clamoroso ritorno dell’allenatore qualora Allegri non dovesse invertire la rotta

La Juventus non ha ancora trovato la prima vittoria in campionato. Un pareggio contro l’Udinese e due sconfitte contro Empoli e Napoli che condannano i bianconeri alle posizioni basse della classifica con un solo punto. Una situazione complicata alla quale la ‘Vecchia Signora’ non è abituata e che potrebbe creare già un distacco difficile da colmare con le pretendenti al titolo. Massimiliano Allegri dovrà trovare delle soluzioni valide per riuscire ad invertire la rotta e già domani è attesa una risposta alla prima di Champions League contro il Malmoe per poi provare ad ottenere i primi 3 punti in campionato nel big match contro il Milan.

Juventus, le quote dei bookmakers sul ritorno di Conte

La panchina di Allegri è ben salda visto il contratto a lungo termine voluto dalla società ma certamente questi risultati non aiutano il tecnico toscano. Ecco che allora si riducono le quote Sisal sul possibile ritorno di Antonio Conte al comando dei bianconeri da 50 a 33. Rimangono pochi i dubbi sulla permanenza a lungo termine di Allegri ma i bookmakers non escludono il ritorno del tecnico ex Inter.