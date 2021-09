Paradosso Sensi all’Inter: va ko, ma ne ‘salva’ due sul calciomercato

Stefano Sensi ancora ai box, questa volta per un problema al ginocchio. I riflessi sul calciomercato non possono mancare

L’Inter si avvicina alla partita contro il Real Madrid con un’assenza per infortunio: stiamo parlando di Stefano Sensi. Il centrocampista, soprattutto nella sua prima parte dell’avventura in nerazzurro, ha mostrato grandi qualità, ma poi, soprattutto a causa dei tanti infortuni, non è mai riuscito a trovare continuità. In questa stagione, Simone Inzaghi aveva dato chiari segnali di voler puntare sul calciatore, ma contro la Sampdoria è arrivato l’ennesimo stop, questa volta al ginocchio.

È un Sensi particolarmente sfortunato, quindi, quello in nerazzurro e che potrebbe, alla lunga, tentare una nuova avventura lontano da Milano. Il centrocampista, però, paradossalmente potrebbe cambiare il destino di altri due interpreti della rosa nerazzurra. Stiamo parlando, in particolare, di Matias Vecino e Roberto Gagliardini.

Svolta a centrocampo per l’Inter: Sensi ko, cosa cambia sul calciomercato

La rivoluzione a centrocampo in casa Inter potrebbe riguardare non solo le uscite, ma anche le possibili permanenze. Se dovesse lasciare Sensi, Vecino e Gagliardini potrebbero restare in nerazzurro. Spesso accostati all’addio, le due mezzali piacciono a diversi club, ma l’Inter, senza l’offerta giusta, potrebbe decidere di trattenerli, in modo da avere una panchina più lunga e maggiori soluzioni anche a partita in corso. Una soluzione che, dunque, andrà valutata attentamente nei prossimi mesi, ma una doppia svolta in tal senso potrebbe davvero verificarsi.