Roma-Sassuolo 2-1: El Shaarawy regala a Mou il primato al 91′

In un match ricco di occasioni, la Roma ha la meglio sul Sassuolo al 91′, con un gol di El Shaarawy

Gli undici schierati da Mourinho, a inizio primo tempo partono contratti e non riescono ad impensierire il Sassuolo. Annullato al 26′ un gol a Berardi per fuorigioco di Raspadori. La partita si sblocca al 37′, quando Pellegrini regala su punizione un assist a Cristante che segna l’1-0. Nella ripresa i giallorossi sfiorano il raddoppio in diverse occasioni, ma anche gli emiliani si presentano minacciosi davanti a Rui Patricio, che però è sempre attento. Al 57′ Djuricic devia in rete una palla messa nel mezzo da Berardi e i neroverdi pareggiano i conti. Un palo di Abraham e una palla finita alta sulla traversa dopo un’azione in solitaria di Pellegrini, sono le occasioni più ghiotte della Roma per tornare in vantaggio. Quando sembra tutto finito, è El Shaarawy al 91‘, con un tiro a giro alla Insigne a regalare i tre punti ai giallorossi. Brivido al 94’, quando Scamacca segna il 2-2, ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

Roma-Sassuolo 2-1, tabellino e classifica

RETI: 37′ Cristante (R), Djuricic 57′ (S), El Shaarawy 91′

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga, Raspadori

CLASSIFICA: Milan 9, Napoli 9, Roma 9, Inter 7, Udinese 7, Lazio 6, Fiorentina 6, Bologna 4, Sassuolo 4, Atalanta 4, Torino 3, Genoa 3, Empoli 3, Venezia 3, Sampdoria 2, Juventus 1, Cagliari 1, Spezia 1, Verona 0, Salernitana 0