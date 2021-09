Obiettivo Juventus in Premier League: sfida al Barcellona

La Juventus a caccia di un rinforzo: si segue da vicino una pista in Premier League, ma c’è da battere la concorrenza del Barcellona

La Juventus lavora su due fronti per cercare di raddrizzare una stagione iniziata con alcune difficoltà di troppo. Da un lato c’è Massimiliano Allegri che tiene la concentrazione dei suoi sul campo in vista anche dell’esordio in Champions League contro il Malmo. Più tempo, ma tanto materiale per la dirigenza, decisa a riscattare una sessione di mercato al momento insoddisfacente.

Tra i reparti in difficoltà c’è il centrocampo, reparto dove Allegri aveva chiesto almeno due rinforzi, ma che ha visto arrivare solo Locatelli. Le prossime sessioni saranno dedicate anche a questo, con i bianconeri che hanno già un obiettivo. Il riferimento è a Youri Tielemans, regista classe 1997 in forza al Leicester. Il belga ha un contratto in scadenza nel 2023 e non sarebbe intenzionato al rinnovo.

Giocatore duttile ed efficace, il regista ha già segnato un gol in questo avvio di stagione, dopo averne confezionati sei (con quattro assist) nella scorsa Premier League. La Juventus lo segue ma, come riportato da ‘Mundo Deportivo’, deve guardarsi dalla concorrenza del Barcellona. Il belga è seguito da tempo dai catalani che piace per età e caratteristiche.

Juventus, obiettivo in Premier League

Tielemans è un obiettivo, ma non il primario. Come riferisce il quotidiano spagnolo, infatti, il Barcellona – dopo aver seguito Wijnaldum e Saul – potrebbe optare per un giovane dalle caratteristiche del belga. La Juventus tiene sotto occhio la situazione, cercando di capire se sarà possibile poi affondare il colpo decisivo.