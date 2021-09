Milan-Lazio 2-0, Leao e Ibra regalano i tre punti: Pioli a punteggio pieno

Ancora una vittoria per il Milan che ha superato 2-0 la Lazio in una sfida vibrante a San Siro: male i biancocelesti

Soltanto una squadra in campo a San Siro. Il Milan ha superato 2-0 la Lazio grazie alle reti di Leao e Ibrahimovic, entrato da pochi minuti nella ripresa dopo un lungo stop. Nel finale di primo tempo Kessie ha sbagliato anche un calcio di rigore colpendo la traversa. Male la compagine biancoceleste che non è stata mai capace di impegnare il portiere Maignan, che ha tenuto inviolata la porta. Stefano Pioli così ha chiuso a punteggio pieno con nove punti dopo le prime tre gare di Serie A proprio come il Napoli in attesa del posticipo della Roma, impegnata all’Olimpico contro il Sassuolo.

Milan-Lazio 2-0, il tabellino del match

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié (60′ Bakayoko, 74′ Bennacer), Tonali; Florenzi (60′ Saelemaekers), Brahim Diaz (’80’ Ballo-Touré), Leao 60′ Ibrahimovic); Rebic. All. Pioli.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic (64′ Lazzari), Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic (75′ Basic), Leiva, Luis Alberto; Pedro (84’ Moro), Immobile (84’ Muriqi), Felipe Anderson (64′ Zaccagni). All. Sarri.

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova.

Ammoniti: Marusic (L), Reina (L), Hysaj (L), Bakayoko (M)

Marcatori: 45′ Leao (M), 66′ Ibrahimovic (M)