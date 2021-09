Il Milan ha già il sostituto, il colpo a centrocampo per i rossoneri

Il Milan continua a monitorare il fronte calciomercato per un possibile colpo a centrocampo: c’è già il sostituto

Continuano le trattative in casa Milan per quanto riguarda il rinnovo contrattuale di Franck Kessie con il suo contratto in scadenza nel giugno 2022. Così la società rossonera è già al lavoro per trovare un sostituto all’altezza dell’ivoriano.

Calciomercato Milan, il sostituto di Kessie arriva dal Brasile

Come svelato dal portale “todofichajes.com” il sostituto potrebbe essere il giovane centrocampista del Palmeiras Danilo dos Santos de Oliveira. In questo modo il suo arrivo potrebbe esserci già a gennaio con l’anticipo dell’affare nella sessione invernale di calciomercato. La sua valutazione si aggira intorno ai 12 milioni di euro: il Milan è pronto così al colpo a centrocampo in caso di mancato rinnovo di Kessie. Il classe 2001 è voglioso di arrivare in Italia per una nuova avventura da sogno.