La Juventus pianifica il colpo per il 2022: servono 25 milioni

La Juventus è già al lavoro per la prossima sessione estiva e mette nel mirino un centrocampista dal valore di circa 25 milioni

Inizio di campionato complicato per la Juventus, che sotto la guida di Massimiliano Allegri non riesce ancora a trovare la giusta quadra per portare a casa i risultati aspettati. Infatti nelle prime tre giornate per i bianconeri è arrivato un solo punto e tante critiche.

Nel frattempo però la società è già al lavoro per cercare rinforzi alla rosa di Allegri. Il mirino si sposta così in Portogallo, per un colpo che però sarà possibile solo nel 2022.

La Juventus punta il mirino in Portogallo: Luis Diaz osservato speciale

La Juventus dopo i falsi passi delle prime tre giornate vuole rialzarsi, mentre la società bianconera è già al lavoro in chiave calciomercato. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, la Juventus avrebbe puntato il mirino su Luis Diaz, centrocampista del Porto classe 1997. Il colombiano sarebbe valutato intorno ai 20-25 milioni, ma per mettere a segno il colpo si dovrà attendere la prossima sessione estiva di calciomercato, vista la necessità di un posto per extracomunitario.