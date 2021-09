Bomba dalla Spagna: addio al Barcellona e accordo con la Juventus!

La Juventus vicina ad un clamoroso colpo in attacco: in Spagna danno per fatto l’accordo con un giocatore del Barcellona

La Juventus è chiamata a rincorrere in campionato dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative. Mister Allegri deve ancora trovare la quadra ad una squadra rimaneggiata dal mercato. Le difficoltà maggiori si registrano in attacco, dove la partenza di Cristiano Ronaldo sembra aver lasciato un segno. L’arrivo di Moise Kean non è sufficiente a rimpiazzare il portoghese e mosse ulteriori sono facilmente prevedibili in futuro.

A gennaio sarà difficile portare a Torino un top player, ma non impossibile. In estate, poi, qualche colpo in entrata è scontato e la Juventus potrebbe già aver bloccato il primo rinforzo. La notizia arriva come una bomba dalla Spagna. Come riporta ‘todofichajes.com’, infatti la Juventus avrebbe un accordo di massima con Ousmane Dembele. Il 24enne ha un contratto in scadenza nel 2022 con il Barcellona e non ha ancora trovato l’intesa per il rinnovo.

Dietro, riferisce il portale, ci sarebbe proprio la Juventus. Dembele avrebbe infatti assicurato di voler terminare la sua esperienza al Barcellona. Lo scorso anno per lui sei reti e tre assist in Liga, ora la voglia di un nuovo progetto. Si attende ora il prossimo incontro tra il club e i suoi agenti per capire se le intenzioni saranno confermate.

Calciomercato Juventus, rinforzo dal Barcellona

Il mancato accordo sul rinnovo porterebbe la Juventus a poter ingaggiare il talentuoso attaccante a costo zero, trovando l’intesa di massima già a gennaio. Il giocatore avrebbe manifestato la voglia di approdare in bianconero, con il club che potrebbe riconoscere anche un premio al Barcellona per battere la concorrenza. Giorni decisivi, ma la Juventus potrebbe avere in canna il colpo Dembele.