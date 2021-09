Szczesny e Handanovic flop: Juventus e Inter pensano allo stesso portiere

La situazione di Szczesny e Handanovic preoccupa non poco Inter e Juventus: bianconeri e nerazzurri si sfidano per l’erede

La ripresa del campionato non non si è rivelata positiva per Juventus e Inter. I bianconeri devono ancora trovare il primo successo stagionale e hanno rimediato la seconda sconfitta consecutiva al ‘Maradona’ contro il Napoli. Protagonista in negativo del match, indubbiamente Wojciech Szczesny. Il polacco ha iniziato malissimo la stagione e continua a mettere in mostra interventi goffi e non all’altezza delle aspettativa. Per ora, Allegri ha nuovamente ribadito la sua titolarità, ma il suo futuro diventa sempre più incerto.

Discorso simile per la ‘Beneamata’, che raccoglie solo un punto a Marassi contro la Sampdoria. Come contro il Verona, Handanovic non è riuscito a dare la giusta sicurezza ai propri compagni e, soprattutto in occasione del primo gol subito, ha peccato di reattività. Lo sloveno è in scadenza di contratto giugno 2022 e il suo andamento negativo – da ormai diverso tempo – fa sì che diventi improbabile il rinnovo. Entrambe le società, quindi, si guardano attorno in sede di calciomercato per l’erede tra i pali e sarebbero intenzionate a sfidarsi per un colpaccio a giugno.

LEGGI ANCHE>>> Obiettivo Juventus in Premier League: sfida al Barcellona

LEGGI ANCHE>>> Nuovo caso e l’Inter si allontana: ci provano Milan e Juventus

Juventus e Inter, sfida per il colpaccio tra i pali

Stiamo parlando di David de Gea. Il termine dell’accordo col Manchester United è previsto per giugno 2023. I ‘Red Devils’ non sarebbero intenzionati a prendere in considerazione il prolungamento, viste le ultime stagioni in calo dello spagnolo. Attualmente la valutazione si attesta sui 25 milioni, ma la prossima estate potrebbe calare ulteriormente. Una vera e propria occasione, con un portiere che ha dimostrato comunque grandi qualità e ha voglia di riscatto. Occhio al duello tra Juventus e Inter per de Gea.