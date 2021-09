Massimiliano Allegri non fa drammi dopo Napoli – Juventus. Il tecnico dei bianconeri evita giudizi affrettati dopo il ko del Maradona.

Parola d’ordine, niente drammi. Sembra essere questo il diktat di Massimiliano Allegri, il quale ha evitato critiche ed analisi dure dopo la sconfitta della Juventus sul campo del Napoli. Una sconfitta meritata, al di là del risultato, al termine di una prestazione incolore. “In questo momento le cose vanno così” ha commentato a Dazn il tecnico bianconero dopo il match in terra campana.

Massimiliano Allegri non ha “niente da rimproverare ai ragazzi che hanno fatto quello che dovevano fare”. L’ex Cagliari è convinto che la prestazioni della sua squadra in questo momento siano condizionate dagli errori: “Poi bisogna recuperare sotto l’aspetto tecnico. Abbiamo perso un po’ troppi palloni. C’è solo da continuare a lavorare, è stata una prova di carattere quella dei miei giocatori. Ora cercheremo in Champions di iniziare nel migliore modo possibile, quel che più conta per noi ora è partire bene in Champions” ha ammesso.

Napoli – Juventus, Allegri non fa drammi: le parole a Dazn

Il tecnico bianconero ha poi sottolineato che “ogni errore viene pagato a caro prezzo” ma ricordando che “prima o poi le cose andranno meglio”. Poi spazio all’analisi del match perso con il gol decisivo di Kalidou Koulibaly: “Dovevamo essere più lucidi e cercare il raddoppio nel primo tempo. Dopo il loro pareggio, siamo andati in difficoltà” ha evidenziato Allegri, ricordando che allo stesso tempo “ci sono tante cose positive da parte dei ragazzi”.

“Ora bisogna fare rincorsa per raggiungere il quarto posto e la zona che conta” è la strada indicata dall’allenatore della Juventus, attesa da tanti impegni e scontri diretti nelle prossime settimane. “Quelle davanti non potranno vincere sempre” pronostica Allegri che ha anche confermato la titolarità di Szczesny: “Resta il nostro titolare tra i pali, prima di questa ha fatto tante buone partite”.