Dopo la sfida tra Napoli e Juventus ci sarebbe stata una lite tra Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti. Il retroscena dallo stadio ‘Maradona’.

Due allenatori di esperienza e carattere, entrambi toscani e mai banali. Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri sarebbero stati i protagonisti di una accesa lite avvenuta al termine della partita tra Napoli e Juventus, vinta col risultato di 2-1 dalla formazione azzurra grazie ad un gol di Kalidou Koulibaly.

LEGGI ANCHE >> Napoli-Juventus, Allegri non fa drammi e “protegge” Szczesny

Una partita bella, emozionante, ma anche tesa quella andata in scena allo stadio “Diego Armando Maradona” dove gli azzurri sono riusciti a ribaltare l’iniziale vantaggio bianconero siglato in avvio di partita con Alvaro Morata dopo un clamoroso errore in appoggio di Kostas Manolas.

Juventus – Napoli, lite tra Allegri e Spalletti dopo la partita

Il diverbio tra i due allenatori toscani sarebbe scoppiato durante la conferenza stampa post partita. In particolar modo, Massimiliano Allegri si sarebbe lamentato del comportamento avuto da Spalletti nel corso della partita. Il tecnico azzurro avrebbe replicato dicendo: “È la prima volta che vinco e mi fai pure la morale” in riferimento agli infuocati precedenti quando sedeva sulla panchina dell’Inter.

“Nemmeno io me l’aspettavo” ha commentato Spalletti in merito al faccia a faccia con Allegri, spiegando: “Sono andato a trovarlo in panchina all’inizio, poi sono andato a salutarlo alla fin, ma lui non mi ha salutato. Non c’è stata nessuna frizione durante la partita, non gli ho mai detto niente”.