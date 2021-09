Contatto di mercato con Commisso: l’Inter pensa allo scambio

Possibile contatto di calciomercato tra il presidente Commisso e i dirigenti Ausilio e Marotta: l’Inter pensa allo scambio con la Fiorentina

L’Inter è pronta a tornare in campo. Domani affronterà la Sampdoria alle 12:30, un incontro alla portata sulla carta, ma servirà la massima concentrazione contro un avversario comunque ostico. Certo è che la fiducia non manca nella Milano nerazzurra. L’inizio di campionato è stato esaltante, con due vittorie convincenti nell’ordine contro Genoa e Verona. Si attendono impegni più probanti, ma la sensazione è che la ‘Beneamata’ sia ancora più che competitiva sul fronte scudetto.

Il lavoro della dirigenza nell’ultimo calciomercato è stato di pregevole fattura. Ha saputo rispondere alla grande alle dolorosissime partenze di Hakimi e Lukaku e ha affidato la panchina ad un tecnico molto valido nel solco del prezioso lavoro svolto da Antonio Conte. La società, dal canto suo, pensa già a nuovi possibili movimenti per modificare e migliorare la rosa di Inzaghi. In particolare, Handanovic sembra destinato a salutare i lombardi la prossima estate. Il suo contratto è in scadenza giugno 2022 ed è improbabile che avvenga il rinnovo, considerando l’età avanzata dello sloveno e le ultime prestazioni in calo. In tal senso, l’Inter valuta le varie opzioni per il sostituto e occhio alla Fiorentina.

L’Inter guarda in casa Fiorentina: scambio tra i pali

Il presidente dei ‘Viola’, Commisso, ha seguito dal vivo in giornata il match tra Inter-Fiorentina della Primavera al Suning Centre. Potrebbe, perciò, essere avvenuto un contatto tra il patron dei toscani e Marotta e Ausilio. La ‘Beneamata’ punta Dragowski per la porta, se non dovesse arrivare Onana – prima scelta – dell’Ajax.

I nerazzurri vorrebbero inserire nell’affare il cartellino di Radu, valutato 7-8 milioni di euro. Il prezzo del polacco, invece, si attesta sui 15-20 milioni, perciò i nerazzurri aggiungerebbero una sostanziosa parte cash da 10 milioni circa. Occhio al possibile scambio in porta tra Inter e Fiorentina.