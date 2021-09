Napoli-Juventus infiamma anche il mercato | Scambio e osservati speciali

Napoli-Juventus è il big match della terza giornata di Serie A. Azzurri e bianconeri potrebbero essere anche protagonisti di eventuali affari di mercato. Gli osservati speciali

I riflettori della Serie A sono tutti puntati su Napoli-Juventus, uno dei due big match della terza giornata di campionato. I bianconeri devono provare a fare bottino pieno dopo due gare deludenti, mentre gli azzurri di Spalletti puntano a dare continuità all’ottimo avvio di stagione. La sosta per le nazionali ha però condizionato e non poco le scelte soprattutto di Massimiliano Allegri che ha tenuto a casa tutti i sudamericani impegnati nei giorni scorsi, riducendo di fatto al lumicino le scelte per la gara odierna. Nonostante tutto la Juventus non ha alibi e deve provare a conquistare il massimo per scongiurare la prima ‘crisi’ stagionale. Intanto Napoli-Juve potrebbe essere anche il grande pretesto per mettere in piedi operazioni di mercato. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Napoli-Juventus, due osservati speciali: da Bernardeschi a Pellegrini, idea di scambio

Napoli e Juventus potrebbero dunque infiammare anche la prossima sessione di calciomercato, con diversi calciatori nel mirino. L’osservato speciale da parte dei bianconeri è Kostas Manolas, che già in estate era stato timidamente accostato al club di Agnelli e ad agosto sembrava addirittura pronto a tornare in Grecia, salvo poi rimanere.

La Juventus, approfittando anche dell’interesse del Napoli per calciatori come Bernardeschi e Luca Pellegrini, potrebbe lanciare un assalto a gennaio per completare la difesa. I bianconeri potrebbero provare infatti uno scambio per arrivare allo stesso Manolas: sul piatto proprio uno tra Bernardeschi, che sta sfruttando le sue ultime chance visto il contratto in scadenza 2022. Senza rinnovo infatti potrebbe essere gennaio l’ultima occasione per monetizzare. D’altro canto al Napoli serve un terzino sinistro visti i problemi di Ghoulam e l’alternanza di rendimento di Mario Rui. Per queste ragioni i bianconeri potrebbero proporre in alternativa proprio Pellegrini per Manolas. Difficile però che i partenopei acconsentano a tale operazione andando a rinforzare i rivali di sempre.