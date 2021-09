Juventus, offerto de Ligt al Real Madrid | Assalto al big e scambio

La Juventus a caccia del grande colpo: proposto uno scambio al Real Madrid con de Ligt per arrivare ad un obiettivo

La Juventus è tra le squadre rimaste poco soddisfatte dal mercato estivo. Le trattative si sono smosse in ritardo e la partenza di Cristiano Ronaldo ha complicato i piani bianconeri. La dirigenza si è concentrata su nuovi nomi per l’attacco, e a piangere è il centrocampo. Mister Allegri aveva chiesto due rinforzi, ma è arrivato solo Manuel Locatelli. Questa situazione lascia pensare che la dirigenza possa cercare di cogliere nel ruolo qualche opportunità già a gennaio.

Le idee non mancano, con la Juventus che starebbe studiando un colpo in casa Real Madrid. L’obiettivo, secondo ‘Diariogol.com’, è Federico Valverde, centrocampista classe 1998 di sicuro talento, ma chiuso in Blancos da fenomeni del calibro di Kroos e Casemiro. Il giocatore ha un lungo contratto sino al 2027 e la trattativa non si preannuncia semplice.

C’è però da sottolineare che il Real ha preso anche il giovane Camavinga e gli spazi si sono ancor di più ridotti. La Juventus sarebbe aperta ad uno scambio per Valverde che comprende il cartellino di Matthijs de Ligt. L’olandese non ha convinto del tutto, e la squadra spagnola, dopo le partenze di Sergio Ramos e Varane, cerca un rinforzo nel ruolo.

Calciomercato Juventus, scambio con il Real Madrid

L’idea stuzzica il Real Madrid, ma il club non vorrebbe privarsi di Valverde. E’ incedibile, ma riformulerebbe l’offerta di scambio offrendo i cartellini di Jovic ed Isco. I due giocatori colmerebbero lacune importanti nella rosa di Allegri, ma l’obiettivo della Juventus era un altro. Nelle prossime settimane si capirà se c’è margine di trattativa per chiudere un affare.