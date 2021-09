Inzaghi punta un altro bomber: scambio tra giocatori in scadenza

L’Inter potrebbe tornare sul mercato alla ricerca di un nuovo bomber a gennaio: idea di scambio tra giocatori in scadenza di contratto

La Serie A torna in campo dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali e l’Inter affronterà la Sampdoria in trasferta per cercare la terza vittoria su tre in questo inizio di stagione. Nel frattempo la società nerazzurra continua a lavorare per il calciomercato invernale, dove potrebbero servire nuovi innesti. Vista la presenza del solo Dzeko come punta vera in attacco, l’Inter potrebbe tornare a mettere gli occhi su Andrea Belotti per rinforzare il reparto offensivo.

Per arrivare al bomber del Torino, che è in scadenza di contratto nel 2022 con i granata, i nerazzurri potrebbero pensare di mettere sul piatto un altro giocatore in scadenza.

Inter a caccia di un bomber: scambio Belotti-Vecino a gennaio

Andrea Belotti anche per questa stagione è rimasto legato al Torino. Il bomber granata sembrava destinato al grande salto in un top club italiano in estate, ma alla fine la scelta è stata la permanenza. Il contratto con il Torino però scadrà a giugno del prossimo anno e sulle sue tracce, potrebbe tornare l’Inter.

Infatti i nerazzurri potrebbero avere bisogno di un nuovo bomber a gennaio, e la scelta potrebbe ricadere proprio sul ‘Gallo’. Secondo quanto riportato da ‘Interlive.it’, l’Inter potrebbe pensare di proporre al Torino uno scambio con Matias Vecino, altro giocatore col contratto in scadenza nel 2022 e che porterebbe anche una plusvalenza.