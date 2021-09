Tra Juventus e Inter s’inserisce l’Atalanta | Colpo a zero

Juventus e Inter sono interessate al centravanti svincolato, che è però stato proposto anche all’Atalanta dopo l’infortunio di Muriel

Il mercato degli svincolati è popolato da calciatori in grado di fare ancora la differenza, malgrado siano molto esperti. Juventus e Inter, per esempio, non disdegnano colpi a parametro zero per rinforzare il reparto offensivo, orfano di due supercampioni come Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku. Uno dei profili valutati negli ultimi giorni è quello di Fernando Llorente, rimasto svincolato dopo le esperienze con Napoli e Udinese. Ma c’è un’altra squadra che potrebbe ingaggiare il centravanti basco classe ’85.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, suggestione sul calciomercato: super scambio e addio Szczesny

LEGGI ANCHE >>> Juventus, dal sogno Haaland al no a Donnarumma | Parla Cherubini

Juventus e Inter, Llorente svincolato: c’è l’Atalanta

Fernando Llorente sarebbe stato proposto anche all’Atalanta. Gasperini dovrà fare a meno di Luis Muriel per parecchio, visto che ha subito una lesione. Una brutta notizia per tutti i giocatori di Fantacalcio. A questo punto, i bergamaschi potrebbero puntare sullo svincolato basco per affrontare al meglio i grandi impegni tra Serie A e Champions League. Juventus e Inter, almeno per il momento, restano in attesa di una mossa. Consapevoli del fatto di poter perdere Llorente da un momento all’altro.