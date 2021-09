Milan, idea a costo zero: contatti avviati, Inter e Juventus gelate

Il Milan si tutela e cerca un nuovo centrocampista: spunta un’idea a costo zero che gelerebbe sia Inter che Juventus

Il Milan è partito con la giusta rincorsa in questa nuova stagione. Le due vittorie consecutive conseguite contro Sampdoria e Cagliari hanno dato entusiasmo alla piazza, pronta ora a misurarsi con le grandi del calcio europeo nell’anno del ritorno in Champions League. La squadra è concentrata sul campo, ma la dirigenza lavora ancora sul mercato, con alcune situazioni da definire.

Tema caldo in casa rossonera è quello dei rinnovi. Dopo aver perso a costo zero sia Calhanoglu che Donnarumma, il Milan non vuole correre lo stesso rischio con Franck Kessie, in scadenza nel 2022 e con il quale ancora non si trova un accordo per il rinnovo. L’ivoriano è un punto fermo dello scacchiere di mister Pioli, ma su di lui è forte l’interesse del PSG che potrebbe tentarlo al trasferimento per la prossima estate.

La possibilità è concreta e per questo il Milan si tutela. La dirigenza rossonera sonda già il terreno per un eventuale sostituto. L’occasione potrebbe arrivare dal campionato tedesco, dove Axel Witsel sarebbe in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund. Come Kessié, anche il 32enne belga non ha ancora chiuso l’accordo per il rinnovo. Lo scorso anno appena 15 presenze con i gialloneri, ma quest’anno è sempre stato schierato.

Calciomercato Milan, colpo a zero e sgarbo all’Inter

Il Milan fa sul serio ed avrebbe già avviato i primi contatti per sondare la fattibilità dell’operazione. Una mossa studiata per prendere vantaggio su Inter e Juventus che da tempo seguono il giocatore. In caso di mancato rinnovo con il Borussia, si potrebbe aprire una vera asta per il cartellino di Witsel. Il Milan è ora in pole position.