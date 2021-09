Scambio più cash per de Ligt: la Juventus ci pensa

La Juventus si prepara al calciomercato di gennaio e potrebbe esserci un’offerta dalla Premier: scambio più soldi per il big

Sono stati mesi difficili per la Juventus, che aveva previsto di vivere un calciomercato tranquillo ma alla fine ha effettuato operazioni importanti. I bianconeri hanno acquistato Locatelli dopo una trattativa lunga due mesi e negli ultimi giorni di calciomercato si sono ritrovati senza Cristiano Ronaldo a causa della sua volontà di trasferirsi al Manchester United.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, dal sogno Haaland al no a Donnarumma | Parla Cherubini

I bianconeri hanno collezionato soltanto un punto nelle prime due giornate di Serie A e per questo vogliono rialzarsi e provare a vivere un’annata da protagonisti. Intanto le attenzioni sono rivolte anche al calciomercato di gennaio dove non sono escluse altre operazioni a sorpresa: sarebbe pronto un assalto dalla Premier League per Matthijs de Ligt.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus gioca d’anticipo: doppia contropartita per battere l’Inter!

Calciomercato Juventus, il Chelsea si fa avanti per de Ligt: scambio più soldi

Il Chelsea potrebbe effettuare dei cambi in difesa per la prossima annata visto che il centrale Antonio Rudiger è in scadenza di contratto a giugno. Qualora non si dovesse raggiungere un punto d’incontro per il rinnovo, il club ‘Blues’ potrebbe pensare di effettuare uno scambio con la Juventus proprio per Matthijs de Ligt: l’idea sarebbe quella di mettere sul piatto il giocatore tedesco con l’aggiunta di circa 40 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Il mediano è in rotta con lo United : opportunità per Juventus e Milan

Il Chelsea dunque proverà l’assalto per gennaio in modo da capire se riuscirà a rimpiazzare il calciatore in scadenza a giugno.