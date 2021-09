Super occasione a gennaio: Milan sul campione d’Europa

Possibile occasione in casa Chelsea per il Milan: occhi sul centrocampista. Tutte le cifre e i dettagli

Non solo il clamoroso ritorno di Romelu Lukaku per oltre 110 milioni di euro. Nelle ultime ore di calciomercato estivo il Chelsea campione d’Europa ha messo a segno anche il colpo Saul Niguez. Lo spagnolo era finito ai margini dell’Atletico Madrid e i ‘Blues’ ne hanno approfittato assicurandosi il talento classe 1995. Un ulteriore rinforzo per Tuchel in un reparto, quello del centrocampo, che conta già big del calibro di Kanté e Jorginho. A farne le spese potrebbe invece essere Kovacic. Il centrocampista ex Inter, già indietro nelle gerarchie del tecnico tedesco, rischia concretamente di avere sempre meno spazio. Il talento croato potrebbe così diventare un’occasione di calciomercato già a gennaio, anche per le big di Serie A. Ecco l’ipotesi di un ritorno nel nostro campionato per Kovacic: tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Milan sulle tracce di Kovacic: possibile occasione a gennaio

L'ex Inter e Real Madrid ha ancora un lungo contratto con il Chelsea, fino al 2024, ma non è escluso che possa chiedere la cessione se non dovesse trovare spazio o un ruolo importante in uscita dalla panchina. Un club che potrebbe monitorare con grande attenzione la sua situazione ai 'Blues' è il Milan. Riconquistata la Champions League, la società rossonera vuole confermarsi ed affermarsi a certi livelli, e quello di Kovacic è sicuramente un profilo di livello internazionale.

Il 27enne potrebbe inoltre arrivare a condizioni piuttosto vantaggiose, anche attraverso la formula del prestito con riscatto futuro. La sua valutazione è di circa 30-35 milioni di euro. Possibile occasione Kovacic, dunque, per il Milan di Maldini e Massara. Staremo a vedere.