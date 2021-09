Il Milan fiuta l’affare dalla Russia | Colpo a zero nel calciomercato estivo

Possibile colpo in attacco a parametro zero per il Milan nel 2022: occhi sul centravanti dello Zenit, seguito anche dalla Roma

Il Milan si è notevolmente rinforzato in attacco con gli arrivi di Olivier Giroud e Pietro Pellegri. Il primo rappresenta il perfetto sostituto di Ibrahimovic e porta esperienza e gol all’attacco rossonero. Il secondo è un investimento soprattutto per il futuro. La società, però, continua a seguire anche altri profili tra cui Sardar Azmoun, attaccante iraniano classe ’95, attuale giocatore dello Zenit San Pietroburgo che, con il contratto in scadenza nell’estate del 2022, avrebbe rifiutato il rinnovo, come riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’. Il giocatore ex Rubin Kazan sta cercando una nuova sistemazione e sono diverse le squadre che lo hanno messo nel mirino.

Il Milan fiuta il colpo a zero per giugno: a lavoro per Azmoun

Sia il Siviglia che la Roma hanno già avuto contatti con il club russo per capire la fattibilità dell’operazione ma in questo momento la squadra più in corsa sembra essere proprio il Milan che potrebbe portare Azmoun a Milano in estate a parametro zero, cercando di bruciare la concorrenza. L’iraniano ha già messo a segno 5 gol in 6 partite in questa nuova stagione con la maglia dello Zenit.

L’anno scorso ha chiuso la stagione con 19 reti in 24 partite, dimostrando di essere un attaccante molto prolifico e di sicura affidabilità. Resta da capire come potrà essere l’impatto con un nuovo campionato e soprattuto in una squadra di grande blasono come il Milan che è pronto ad offrire al calciatore un contratto fino al 2026 da 3,2 milioni di euro a stagione. Un’offerta che difficilmente Azmoun potrà rifiutare.