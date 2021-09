Scoppia il giallo tra Inter e Italia: la reazione di Mancini

L’Italia ha conquistato un’ampia vittoria contro la Lituania. L’emergenza infortuni, però, fa discutere: il caso scatena anche la reazione di Roberto Mancini

L’Italia era arrivata a un bivio cruciale per la sua qualificazione a Euro 2020. Gli Azzurri hanno dimostrato tutte le loro qualità, stavolta anche offensive, riuscendo a disfarsi della Lituania, e nonostante una sfilza di infortuni che hanno inciso non poco sulle possibilità a disposizione di Roberto Mancini.

Tra questi c’era anche Stefano Sensi. Il centrocampista dell’Inter, infatti, ha accusato delle noie al polpaccio che l’hanno costretto al forfait. L’ex Sassuolo era dato inizialmente in partenza dal primo minuto, poi i fastidi muscolari l’hanno spinto verso la panchina. Alla fine la tribuna e la mancata convocazione. Il centrocampista ha lasciato il ritiro dell’Italia ed è tornato a Milano, rassicurando i tifosi dell’Inter sulla sua presenza contro la Sampdoria. Non proprio una mossa brillante.

Il ‘caso’ Sensi tra l’infortunio, Inter e l’Italia di Mancini

Il comportamento di Sensi, secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, non è stato gradito particolarmente da Mancini che non ama questi atteggiamenti. Anche da infortunato, per esempio, Nicolò Zaniolo ha seguito l’Italia in tribuna prima di far ritorno a Roma. Vedremo, quindi, se l’atteggiamento dell’ex Sassuolo avrà una conseguenza anche sulle prossime convocazioni. Di certo, da registrare una sorta di fastidio che il Ct possa aver provato per il calciatore, anche nell’ottica delle gerarchie a centrocampo.