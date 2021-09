Assalto clamoroso delle big: doppio ko per la Juventus

La Juventus lavora per rinforzare la propria rosa in futuro ma un doppio assalto delle big potrebbe portare a due ko

È stato un inizio di stagione più che positivo per Sergej Milinkovic-Savic, il centrocampista della Lazio che ha realizzato già una rete e fornito un assist nelle prime due giornate di Serie A. Martedì inoltre il serbo ha segnato anche con la propria nazionale nella sfida contro l’Irlanda, valevole per la qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022.

Le sue straordinarie qualità messe in mostra in questi anni hanno portato all’interesse di tante squadre importanti, tra cui la Juventus. Per i bianconeri però l’obiettivo potrebbe essere sempre più lontano: sulle sue tracce infatti sembrerebbe esserci anche il Real Madrid.

Calciomercato Juventus, niente Pogba e Milinkovic-Savic: assalto PSG e Real Madrid

I ‘Blancos’ dunque sarebbero pronti a un assalto per Sergej Milinkovic-Savic in modo da rinforzare il proprio centrocampo, provando a battere così la concorrenza della Juventus. Non sarebbe l’unico top club interessato a giocatori seguiti dalla Juventus: anche il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a una mossa per la prossima estate, ovvero cercando di ingaggiare Paul Pogba che da giugno 2022 sarà svincolato.

Qualora entrambe le trattative dovessero andare in porto, alla la Juventus perderebbe due obiettivi importanti per il centrocampo.