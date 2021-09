L’assist dell’Inter alla Juventus, assalto al top player: Brozovic lo libera

La Juventus continua a monitorare attentamente i possibili colpi in vista della prossima stagione: intreccio con l’Inter

Saranno mesi intensi in casa Juventus. I bianconeri affronteranno sabato 11 settembre il Napoli allo Stadio Maradona per provare ad invertire il trend di inizio campionato con un pari e una sconfitta. Massimiliano Allegri dovrà pensare a cambi di formazione visto che i nazionali sudamericani rientreranno tardi dalle trasferte con le rispettive compagini. Ma non solo. La dirigenza bianconera è sempre al lavoro per monitorare

Calciomercato Juventus, assalto a Jorginho: intreccio con Brozovic

La Juventus intende rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri e così potrebbe pensare al super colpo Jorginho. Il centrocampista italo-brasiliano, protagonista anche ad Euro2020 con la maglia della Nazionale italiana, potrebbe fare il suo ritorno in Serie A dopo l’exploit con il Napoli.

L’intreccio suggestivo arriverebbe da Marcelo Brozovic, centrocampista croato dell’Inter con il contratto in scadenza nel giugno 2022. Se non dovesse arrivare l’accordo per un possibile prolungamento contrattuale, il Chelsea potrebbe preparare l’assalto decisivo liberando così Jorginho che è finito sempre nel mirino della Juventus per la prossima stagione.

I prossimi mesi saranno importanti per Massimiliano Allegri, che dovrà trovare in poco tempo la quadratura del cerchio impostando la squadra secondo le sue idee tattiche.