La Juventus prepara la mossa per gennaio: scambio con Mourinho

La Juventus pensa alle nuove operazioni per gennaio e prepara lo scambio a sorpresa: operazione con il club di Serie A

È stata un’estate complicata e particolare per la Juventus, che dopo aver vissuto due mesi tranquilli si è ritrovata all’improvviso senza il proprio fuoriclasse Cristiano Ronaldo, a causa della volontà del portoghese di andare via per approdare al Manchester United. Non c’è stato un colpo importante ma è arrivato Moise Kean, che può sicuramente dare un supporto notevole.

I bianconeri però pensano anche alle mosse da attuare un futuro e non sono da escludere colpi a sorpresa. Un elemento che potrebbe essere sacrificato nel mercato di gennaio è Federico Bernardeschi, che ha poco spazio in bianconero e potrebbe finire in una nuova squadra di Serie A.

Calciomercato Juventus, scambio con la Roma: El Shaarawy per Bernardeschi

La ‘Vecchia Signora’ potrebbe provare ad effettuare uno scambio con la Roma. Sul piatto ci sarebbe Federico Bernardeschi e in cambio potrebbe arrivare Stephan El Shaarawy, che è finito ai margini dell’attacco giallorosso. L’esterno ex Milan nel 2013 disse che Allegri era come un padre per lui e non è da escludere che entrambi si ritrovino nella Juventus.

I due esterni sono in cerca di riscatto ma non vivono non sono protagonisti nei rispettivi club, per questo potrebbe esserci uno scambio a gennaio.