Il futuro di Paulo Dybala è sempre molto incerto: ancora non c’è l’accordo con il club bianconero, la critica alla Juventus

La Juventus dovrà risolvere in tempi brevi la situazione intorno al futuro di Paulo Dybala. Il talentuoso giocatore argentino è in scadenza di contratto con il club bianconero e così da tempo stanno proseguendo le trattative per un possibile rinnovo. Lo stesso attaccante bianconero chiede almeno 12 milioni, ma la Juventus vorrebbe arrivare soltanto a 9-10.

LEGGI ANCHE >>> Brozovic non rinnova, mossa disperata dell’Inter: scambio clamoroso

Rinnovo Dybala ancora lontano, la critica alla Juventus

E così nelle ultime ore il portale “Paolo Bargiggia” ha commentato così la situazione di dybala: “Sembra ormai diventata una barzelletta la dirigenza bianconera: tra una programmazione dilettantistica e un mercato non all’altezza, ora non riesce nemmeno a farsi rispettare da Dybala. Il numero 10, nonostante non venga da stagioni brillanti, pretende un ingaggio alto: 12 milioni a stagione. La Vecchia Signora non vorrebbe spingersi oltre i 9/10, ma questo tentennamento da soap opera lascia l’amaro in bocca”.

LEGGI ANCHE >>> L’Inter vuole rubare un altro big al Milan | Occhi su Kessie

E, infine, si continua a leggere sul portale “PaoloBargiggia.it”: “I tifosi sono sempre stati abituati ad una società forte, in grado di farsi rispettare e di far capire a tutti, allenatori, giocatori, tifosi e persino dirigenti, che la maglia andava messa prima di ogni cosa”. Poi ha aggiunto: “Ed ora? Ora sembra che un Dybala qualsiasi – massimo rispetto per la Joya, ma non è Ronaldo né Platini – possa tenere sotto scacco la società più titolata d’Italia. Siamo alle comiche”.

Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo la Juventus dovrà così risolvere il problema Dybala con il contratto in scadenza nel giugno 2022.