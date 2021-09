Il consiglio di Marco van Basten al Milan sul calciomercato

La leggenda del Milan Marco van Basten ha espresso la sua opinione su un giocatore trattato lo scorso calciomercato

Il Milan a lungo ha cercato elementi importanti in fase offensiva, poi Paolo Maldini ha scelto di virare su Junior Messias. I nomi trattati sono stati parecchi, tra questi c’è quello di Donny van de Beek, messo ai margini del Manchester United da parte di Solskjaer. Il centrocampista olandese non riesce a trovare spazio e probabilmente a gennaio chiederà nuovamente di andar via. Coi rossoneri potrebbe ripetere i fasti dell’Ajax, anche se c’è qualcuno che non è proprio entusiasta delle sua qualità tecniche. Si tratta di una leggenda del calcio milanista e mondiale, Marco van Basten.

Milan, stoccata di van Basten a van de Beek

Di seguito, le parole di van Basten ai microfoni di ‘Ziggo Sport‘: “van de Beek non è cosi bravo. E’ più facile essere il numero 10 dell’Ajax, rispetto a Spagna o Inghilterra. In Olanda ti aiutano molto, hai tante opportunità. All’estero non è così. Ha scommesso troppo in alto“. Parole chiare, che fanno capire la poca stima dell’ex centravanti nei confronti del suo connazionale. Una sorta di consiglio al Milan che non dovrebbe puntare su van de Beek, che ha dimostrato di essere uno dei top del ruolo solo in Olanda e non in Premier League. Anche perché Solskjaer non gli ha offerto poi così tante occasioni.