Cassano messo a tacere | “Su Immobile dice castronerie”

Arriva la risposta ad Antonio Cassano dopo le sue dichiarazioni sulle prestazioni di Ciro Immobile in nazionale

Stanno facendo molto discutere le parole di Antonio Cassano dopo i pareggi con Bulgaria e Svizzera da parte dell’Italia. L’opinionista ha pesantemente attaccato Ciro Immobile in diretta su Twitch alla ‘Bobo TV’. Questo non è passato inosservato, anche perché il centravanti della Lazio da anni segna caterve di gol in Serie A e ha anche vinto una Scarpa d’Oro. Di questo ha parlato Mauro Suma, giornalista, che non è molto d’accordo con Cassano, per usare un eufemismo. E’ chiaro che il fatto che Immobile non abbia segnato nella fase a eliminazione diretta a Euro 2020 e nelle ultime due partite di qualificazione ai Mondiali sia però un problema per la nazionale di Mancini.

LEGGI ANCHE >>> Sogno Haaland per la Juventus: scambio due per uno!

LEGGI ANCHE >>> Il Real mette la freccia per Kessie: maxi scambio con il Milan

La risposta di Suma a Cassano su Immobile

Le parole del giornalista Mauro Suma ai microfoni di ‘Top Calcio 24‘ non lasciano spazio a interpretazioni: “Immobile nella Lazio è un grande giocatore e in Nazionale fa fatica. Cassano ha detto che non sa giocare a calcio, ma è una castroneria. Le prestazioni con l’Italia sono un po’ così per una questione tattica, nonostante la grande fiducia di Mancini. Lì è un giocatore diverso“. Insomma, Cassano è stato come al solito tagliente, ma forse col centravanti azzurro è stato un po’ ingeneroso. O almeno, così Gigi Buffon ha definito le critiche a Ciro Immobile.