Il Milan tenta un nuovo affondo: colpo in casa Real

Il Milan guarda ancora in casa del Real Madrid per rinforzare la trequarti: nuovo tentativo per il trequartista spagnolo

Il Milan può dirsi soddisfatto del calciomercato che ha portato a termine, nonostante le partenze amare di Donnarumma e Calhanoglu. La trequarti rimane, però, un reparto ancora incompleto, nonostante la conferma di Brahim Diaz e gli arrivi di Adli e Junior Messias. Paolo Maldini ha seguito a lungo Ziyech ma anche Marco Asensio, pallino dei rossoneri ormai da diverso tempo, così come anche Isco. L’ingaggio molto alto dei due trequartisti spagnoli è sempre stato lo scoglio più alto per il Milan ma c’è uno spiraglio per provare a convincere Asensio e il Real Madrid.

Il Milan non molla la presa per Marco Asensio: il Real deve fare cassa

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes’, il Milan potrebbe avvicinarsi a Marco Asensio per provare a portarlo a Milano la prossima estate. Il Real Madrid ha necessità di fare cassa per finanziare il colpo Mbappè dal Psg. Asensio, d’altro canto, potrebbe essere spinto dalla voglia di trovare più spazio e tornare ad essere un vero protagonista.

Il Real Madrid chiede circa 35 milioni di euro per lo spagnolo classe ’96 e vuole sfruttare il contratto in scadenza a giugno 2023 per incassare una cifra significativa. Il giocatore avrebbe già rifiutato una proposta di trasferimento al Milan ma questa volta i blancos potrebbero spingerlo verso i rossoneri per fare cassa in vista della prossima estate, quando Florentino Perez dovrà, necessariamente portare a termine un super colpo.