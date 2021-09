Cessione del big a gennaio, Klopp non è contento: colpo in Serie A

Possibile addio già a gennaio per il top player che non entusiasma più Jurgen Klopp: suggestione in Serie A

Jurgen Klopp, manager del Liverpool, non è molto contento del centrocampista spagnolo Thiago Alcantara, che non sta rendendo come in passato. Così già a gennaio potrebbe arrivare la cessione del top player dei “Reds”, pronto così subito a partire in vista della seconda metà di stagione. Non è tra i titolarissimi dell’allenatore tedesco e, se la situazione dovesse continuare così, ci sarebbe sicuramente l’addio già nella sessione invernale.

Juventus, Thiago Alcantara suggestione per Allegri

La Juventus continua nel frattempo a monitorare profili interessanti per rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri. In estate è stato messo a segno soltanto il colpo Locatelli, ma c’è bisogno di altro visti i numerosi infortuni di Arthur e Ramsey con la situazione di McKennie da monitorare costantamente. Il centrocampista degli USA è stato allontanato dal ritiro americano facendo così subito rientro a Torino per non aver rispettato le norme anti-Covid.

Così Thiago Alcantara potrebbe essere il colpo giusto per Allegri in vista di gennaio con il giocatore spagnolo che stuzzica l’interesse dell’allenatore livornese. Attenzione anche al Barcellona, che come svelato dal portale spagnolo “Elgoldigital” sarebbe entusiasta di accoglierlo nuovamente in rosa.

Le prossime settimane saranno così intense per la Juventus sempre alla ricerca di un profilo top a centrocampo per rinforzare il reparto di Massimiliano Allegri.