‘Assist’ Milan e nuovo centrocampista per la Juventus | Serve un addio

Il Milan rischia di perdere a zero Kessie la prossima estate, mentre la Juventus è a caccia di un centrocampista. Proprio l’ivoriano potrebbe fornire l’assist involontario per i bianconeri

Il mercato dei calciatori a scadenza a giugno 2022 inizia già ad infiammare i top club europei. Tra i nomi più caldi c’è quello di Franck Kessie, mediano del Milan per il quale da tempo il club è al lavoro su un rinnovo che tarda ad arrivare. L’intesa economica è ancora lontana mentre incombe come non mai l’ombra lunga del Paris Saint Germain, già capace di prendere Donnarumma ad inizio estate. Il club parigino vorrebbe portare l’ivoriano in Francia già a gennaio ma la situazione non è semplice, col Milan che non molla il colpo e proverà a trattenerlo. Nel caso in cui l’intesa non dovesse sbocciare ecco che il PSG tornerebbe di prepotenza per la prossima estate, quando anche la Juventus potrebbe approfittare di questo eventuale trasferimento. Allegri attende infatti un nuovo centrocampista e l’assist involontario potrebbe arrivare proprio da questa operazione. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Kessie ‘libera’ Paredes per l’estate: serve anche una cessione

Nel caso in cui il PSG riuscisse ad aggiudicarsi a parametro zero Kessie per la prossima estate, con un ingaggio da almeno 8 milioni di euro, i parigini potrebbero essere costretti a ridisegnare le gerarchie interne. Pochettino avrebbe un problema di sovraffollamento in mediana. L’ivoriano nel caso comporrebbe un terzetto con Wijnaldum e Verratti escludendo così dai titolari Paredes che al contrario vorrebbe giocare con continuità.

L’argentino è in scadenza 2023 e spesso e volentieri viene accostato alla Serie A. In questo senso potrebbe finire proprio nel mirino della Juventus, sempre alla ricerca di un altro centrocampista di qualità dopo il mancato arrivo di Pjanic in coda all’ultimo mercato estivo. Con un solo anno di contratto a quel punto i bianconeri potrebbero ottenere uno sconto sul prezzo ma servirà prima la cessione di un extracomunitario per liberare uno slot. L’indiziato numero uno, visto l’inizio complesso con Allegri, è l’americano McKennie.