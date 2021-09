Raiola e l’accordo col Real Madrid che tornerà Galactico

Raiola e Florentino Perez avrebbero un accordo per far ritornare il Real Madrid la miglior squadra al mondo

Ha tenuto banco in tutta Europa la trattativa tra il Real Madrid e il PSG per Kylian Mbappe, poi non concretizzatasi nonostante l’offerta da 200 milioni di euro. I Blancos hanno messo nel mirino anche altri giocatori, per ritornare a essere la miglior squadra del mondo e combattere il dominio delle inglesi in Europa e il Dream Team allestito dai parigini. Operazioni che interessano anche le big italiane, in particolar modo la Juventus. Visto che i giocatori in questione sono Haaland e Pogba. Florentino Perez ha intenzione di fare le cose in grande dopo diversi anni in cui il Real sul mercato ha speso poco o nulla.

Real Madrid, Raiola porta i big

Secondo quanto riferito da ‘MARCA‘, il Real Madrid non ingaggerà solo Mbappe a parametro zero, ma anche Paul Pogba. Si è parlato molto di un suo ritorno alla Juventus, il suo contratto in scadenza nel 2022 difficilmente verrà rinnovato. Solskjaer ha già applicato l’opzione di rinnovo automatico qualche mese fa. Poi c’è Haaland, con Mino Raiola che sta preparando il terreno per l’addio dal Borussia Dortmund l’estate prossima. L’agente ha entrambi come suoi assistiti e l’idea di Florentino Perez è accordarsi con lo stesso Raiola per un doppio colpo che avrebbe del clamoroso.