Doppio infortunio dalla Nazionale: Sarri e Mourinho nei guai!

Doppio infortunio dalla Nazionale di Mancini, temono Roma e Lazio che potrebbero perdere i rispettivi calciatori per il weekend di Serie A

Dalla Nazionale arriva l’allarme per Roma e Lazio, che potrebbero perdere, rispettivamente, uno dei più importanti elementi della rosa in vista del weekend di campionato che si avvicina. I giallorossi dovranno affrontare il Sassuolo in casa domenica alle 20.45, e -come riporta Il Corriere dello Sport – potrebbero dover fare a meno di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista è infatti alle prese con una contusione che lo ha costretto ad allenarsi a parte prima della conferenza stampa di mister Roberto Mancini e di Lorenzo Insigne e che mette in dubbio la sua presenza all’Olimpico di Roma tra cinque giorni. Condizioni da valutare anche per Ciro Immobile della Lazio.

Immobile e Zaniolo ko in Nazionale: condizioni da valutare

Lo stop del centravanti è dovuto invece ad u problema ad un flessore e potrebbe, come il giallorosso, non essere a disposizione di mister Maurizio Sarri in vista del prossimo impegno di campionato. I biancocelesti dovranno affrontare al San Siro il forte Milan di Stefano Pioli e potrebbero dunque dover correre ai ripari e rimediare all’eventuale assenza dell’attaccante ex Torino. Non solo l’Italia di Mancini, dunque, ma anche Roma e Lazio sono in asia per le condizioni dei due talenti, che verranno valutate più avanti.

Di fatto la presenza di Zaniolo, tanto quanto quella di Immobile, per la terza giornata di Serie A è in dubbio e Josè Mourinho e Maurizio Sarri dovranno rivedere le proprie strategie ed attrezzarsi in vista della loro possibile assenza.