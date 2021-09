Ai margini con Allegri: offerto al City di Guardiola per lo scambio stellare!

Gabriel Jesus resta nel mirino della Juventus: possibile nuovo assalto a gennaio da parte del club bianconero. L’ipotesi di scambio

La trasferta di Napoli e la sfida al Milan di Pioli. Dopo il punto collezionato nelle prime due giornate, la Juventus di Massimiliano Allegri si trova ad affrontare subito due partite piuttosto delicate in questo inizio di campionato. I bianconeri sono già chiamati al riscatto e non possono permettersi altri due passi falsi. Il tecnico toscano si affiderà alle (finora poche) certezze di inizio stagione: da Cuadrado e Chiesa a Locatelli, subito positivo contro l’Empoli. Chi parte indietro nelle gerarchie ed è chiamato a convincere Allegri è invece Dejan Kulusevski. L’esterno svedese parte da riserva e sembra non aver convinto appieno l’allenatore. In estate si era già discusso di una sua possibile partenza in prestito, e non è escluso che a gennaio si possa tornare a parlare di Kulusevski anche in sede di calciomercato. Il classe 2000 potrebbe anche diventare un’importante pedina per eventuali scambi: ecco il possibile affare con il Manchester City di Pep Guardiola. Tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Kulusevski pedina di scambio: la risposta di Guardiola

Nelle prossime sessioni di calciomercato la Juventus tornerà alla ricerca di un nuovo attaccante per il post Cristiano Ronaldo. Tra i preferiti di Allegri c’è sempre Gabriel Jesus: la società bianconera potrebbe fare un nuovo tentativo per il centravanti brasiliano. Tuttavia, in quanto extra-comunitario, per tesserare il giocatore sarà necessaria la partenza di McKennie o Ramsey, entrambi in bilico in bianconero. Solo in questo caso Cherubini potrà affondare il colpo con il Manchester City: sul piatto potrebbe finire proprio Kulusevski, sacrificato per arrivare a Gabriel Jesus. Lo svedese è valutato circa 40 milioni di euro, il brasiliano almeno 50: alla Juve servirebbe così un conguaglio economico di ‘solo’ 10 milioni.

Tuttavia, lo scoglio più grande è rappresentato da Guardiola: il tecnico punta sul classe 1997 e non vuole privarsene. Ad oggi, dunque, l’affare si preannuncia piuttosto complicato. Staremo a vedere.