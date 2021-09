Via a ‘causa’ di Bale | Che occasione per la Juventus

Il ritorno di Gareth Bale al Real Madrid ha cambiato le carte in tavola. Carlo Ancelotti sta infatti ritrovando la miglior versione del gallese che ha scalzato Asensio: rischio addio

Il Real Madrid ha iniziato un nuovo corso sotto la guida tecnica di Carlo Ancelotti, tornato sulla panchina dei ‘blancos’ dopo alcune esperienza in giro per l’Europa l’ultima delle quali non esaltante all’Everton. Il tecnico di Reggiolo ha però iniziato col piede giusto, rivalutando peraltro in positivo anche la posizione di Gareth Bale, tornato a Madrid dopo il prestito al Tottenham e subito lanciato nella mischia. Il gallese infatti si è fatto trovare pronto ed in grande forma, riconquistando rapidamente i galloni di titolare del Real e collezionando anche una rete nelle prime tre uscite di Liga a cui ha fatto seguito una straordinaria tripletta con la Nazionale nell’ultima uscita ufficiale. Una sorta di nuova giovinezza per Bale che si rivela arma in più per la squadra di Ancelotti, ma anche un grattacapo ulteriore per lo stesso tecnico chiamato a scelte difficili di formazione. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Bale chiude Asensio: occasione per la prossima estate

La nuova giovinezza di Bale con Ancelotti rischia di tagliare però le gambe a Marco Asensio. Il gallese, in grande crescita e pupillo dell’allenatore italiano, di fatto ha rubato il posto da titolare allo spagnolo, che ha messo a referto solo 57 minuti nelle prime tre di campionato, mentre dall’altra parte se la giocano Hazard e Vinicius. Lo spazio, considerando anche Rodrygo, si restringe sempre più e senza un cambio di registro, Asensio rischia di giocare poco in questa stagione e chiedere la cessione.

La prossima estate ad un anno dalla scadenza fissata per il 2023 diventerebbe occasione ghiotta soprattutto per la Juventus che è sempre impegnata sul fronte rinnovo di Dybala e deve valutare pure la crescita eventuale di Kulusevski. I dubbi quindi aleggiano in quella zona di campo e un eventuale innesto di Asensio potrebbe fare molto comodo, soprattutto a condizioni economiche favorevoli dettate dall’eventuale malumore del ragazzo, e dal solo anno di contratto che avrebbe il prossimo giugno. Nel caso il prezzo si aggirerebbe su un massimo di 40 milioni di euro, considerando la possibile svalutazione.