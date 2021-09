Due rinnovi da risolvere in casa Juventus: da Dybala a Cuadrado

In casa Juventus rimangono in bilico due rinnovi importanti: uno è ancora complicato, l’altro è sempre più vicino

In casa Juventus è tempo di pensare anche ai rinnovi. Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, Massimiliano Allegri dovrà essere bravo a riportare Paulo Dybala al centro della Juventus, per farlo tornare ad essere un trascinatore. Il braccio di ferro tra la ‘Joya’ e i bianconeri per il rinnovo non è ancora terminato: la distanza tra la proposta del club e la richiesta dell’argentino c’è ancora ma nei prossimi giorni è previsto un incontro tra le parti per provare ad arrivare ad una soluzione. Situazione diversa è, invece, quella di Juan Cuadrado: secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ il rinnovo del colombiano potrebbe essere più vicino rispetto a quello dell’argentino ex Palermo.

Juventus, ottimismo sul rinnovo di Cuadrado

Il contratto di Cuadrado è in scadenza nel 2022, le parti non hanno ancora trovato un accordo ma l’intesa per il rinnovo sembra abbastanza vicina e presto potrebbe arrivare la fumata bianca. Resta da capire la durata del contratto ma è quasi certo che l’ex Udinese, Lecce e Fiorentina proseguirà la sua avventura in bianconero.