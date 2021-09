Erede Handanovic, non solo Onana: l’Inter studia il piano B

Beppe Marotta studia il piano B per il dopo Handanovic, visto l’inserimento dell’Arsenal per Onana

L’Inter ha portato a termine un calciomercato di grande livello che ha mantenuto il club su alti livelli nonostante le partenze di Hakimi e Lukaku e l’assenza di Eriksen. I nerazzurri, però, devono pensare concretamente anche al post-Handanovic. Il capitano dell’Inter ha 37 anni e comincia a risentirne e per questa ragione la società sta già sondando il terreno per trovare un sostituto giovane e all’altezza. Il nome più caldo è quello di Andre Onana, estremo difensore dell’Ajax, che ha subito una pesante squalifica per doping lo scorso anno. L’Inter è concretamente in corsa per il portiere classe ’96 camerunese ma nelle ultime ore, come riportato da ‘interlive’, si sarebbe inserito l‘Arsenal che vorrebbe offrire 8 milioni al club di Amsterdam per bruciare sul tempo i nerazzurri.

Si complica la pista Onana: opzione B per l’Inter

L’Inter potrebbe risentire dell’inserimento dell’Arsenal per Onana: ecco perché Beppe Marotta ha già individuato l’opzione B che sarebbe proprio il portiere dei Gunners. Si tratta di Bernd Leno, tedesco classe ’92 che andrebbe sul mercato qualora Onana dovesse approdare a Londra.

I prossimi mesi saranno decisivi per capire se Handanovic potrà ancora essere in grado di fare la differenza per difendere il titolo insieme ai suoi compagni. Non è escluso, però, che l’Inter possa fiondarsi su Leno già a gennaio, anche se la pista Onana non è ancora tramontata.